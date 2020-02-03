«Можно смотреть бесконечно»: Йоханссон появилась на BAFTA в перьевом джазовом платье

В Лондоне в 73-й раз провели церемонию вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA. Звезды блистали на красной дорожке нарядами и бриллиантами.

Не обошлось и без визита российских селебрити. В частности, здесь отметилась Виктория Боня, представшая перед объективами камер в нетривиальном платье-смокинге с пышной юбкой-плессе цвета припыленной охры. Кое-кто счел ее образ нелучшим из-за массивных часов, чего не скажешь о великолепной Скарлетт Йоханссон, вышедшей в свет в роскошном нежно-розовом наряде с перьями и бахромой в сочетании с элегантным верхом.

«Вырез подчеркнул все достоинства Скарлетт (а они у нее есть). Это классический джазовый образ. Все настолько уместно и грамотно подобрано, что можно смотреть на Йоханссон бесконечно, как на огонь», — прокомментировала для Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше десяти лет.