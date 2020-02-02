Фото со спины: Высоцкая предстала в облегающем платье и лодочках на шпильке

В недавнем интервью телеведущая призналась, что боится стареть, чем привлекла внимание блогера Елены Миро.

Возлюбленная 46-летнего Андрея Кончаловского приняла участие в новой импровизированной фотосессии. В кадре на фоне панорамного окна актриса позировала облегающем фигуру лимонно-черном платье. Образ телеведущей дополнили молочные туфли-лодочки на шпильке.

Ранее в одном из интервью Юлия Высоцкая призналась, что завидует европейским женщинам, которые, несмотря на появление мимических морщинок и других несовершенств, остаются такими же привлекательными. И причиной тому, по словам артистки, оказываемое им внимание со стороны представителей сильного пола.

Супруга 82-летнего режиссера призналась: она боится стареть. Откровения знаменитости не оставила без внимания блогер Елена Миро. Светская львица недоумевает: почему женщины так зависимы от мнения мужчин там, где речь заходит о привлекательности.

«Оглянись, необязательно во гневе!! И когда оглядываешься, держи перспективу», — отметила телеведущая.

По словам Юлии, муж оказал определенное влияние на становлении ее характера, мировоззрения. Так, к примеру, актриса крайне редко пользуется косметикой. Высоцкая не скрывает: ее супругу больше нравятся «умытые лица». От Андрея Кончаловского актриса родила двоих детей: дочку Марию и сына Петра.