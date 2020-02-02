Звездный стиль

«Ну, я ведь крымская «няш-мяш»: Наталья Поклонская почувствовала себя звездой

Депутат Госдумы устроила себе «голливудскую» фотосессию.

«Ну, я ведь крымская «няш-мяш»: Наталья Поклонская почувствовала себя звездой
Наталья Поклонская признает себя «няш-мяш». Фото: Komsomolskaya Pravda

Красавица-депутат Наталья Поклонская порадовала своих подписчиков в Instagram снимками с модной фотосессии, которую сама женщина назвала «голливудской». 39-летний политик сменила строгий наряд на длинный пиджак, юбку и тон и блузку с тигриным принтом. Образ дополнили яркий макияж и черные ботинки на каблуке. Депутат Госдумы отметила, что к такой картинке должна играть песня «Pretty woman» из кинофильма «Красотка».

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш», — игриво написала Наталья.

Большому количеству хейтеров, которые следят за каждым ее шагом, политик разрешила покритиковать свой внешний вид, но дала совет, что пусть лучше отправят своих дам на подобную фотосессию — для поднятия настроения и самооценки. Сама же Поклонская во время съемки почувствовала себя звездой, о чем призналась подписчикам, пообещав позже выложить и другие фотографии.

Отметим, что бывший прокурор Крыма, похоже, смирилась с прозвищем «няш-мяш» и изображением себя в стиле аниме, которые раньше не любила. В одном из постов она написала, что юмор — это главная защита.

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«Ну, я ведь крымская «няш-мяш»: Наталья Поклонская почувствовала себя звездой
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