Звездный стиль

Навка в белоснежной шубе и туфлях на шпильке отметилась на празднике Маликова

Фигуристка повеселилась в фешенебельном ресторане в центре Москвы.

Навка в белоснежной шубе и туфлях на шпильке отметилась на празднике Маликова
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка не так давно вернулась из отпуска. Несколько недель спортсменка провела на Мальдивах со своей семьей. После отдыха с дочкой Надеждой, а также с сестрой и маленькой племянницей королева льда вернулась к светской жизни. Недавно олимпийская чемпионка вышла в свет с Дмитрием Песковым. Супруги побывали на выставке Сальвадора Дали. А 1 февраля фигуристка отправилась на банкет к Дмитрию Маликову.

Певцу исполнилось 50 лет. В честь этого события именинник не только устроил большой концерт, но и собрал друзей и близких в ресторане фешенебельной гостиницы в центре Москвы. Навка появилась среди гостей в лаконичном платье фиолетового цвета до колен. Туфли-лодочки на шпильке дополнили образ. До поздней ночи спортсменка веселилась с подругами и знакомыми. Решила покинуть вечеринку звезда только поздней ночью.

Татьяна накинула поверх платья белоснежную шубу. Она не упустила шанса и сфотографировалась в роскошном наряде на память. «Всем спокойной ночи!»- написала в соцсети фигуристка.

Поклонники были сражены нарядом знаменитости. Они одарили спортсменку комплиментами. «Стильно и красиво», «Какая красота», «Красавица Татьяна. Столько успевать, наверное мало спите?», «Потрясающий образ», «Прекрасная леди», Стильная и роскошная», — прокомментировали фото пользователи Сети. Отметим, что также блеснула на банкете дочь Маликова Стефания. 19-летняя девушка предстала на публике в голубом платье-бюстье со шлейфом.

навка
фото: instagram.com/tatiana_navka/
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Дмитрий МаликовЗвездный стильмода и стильТатьяна Навка
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Навка в белоснежной шубе и туфлях на шпильке отметилась на празднике Маликова
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