Стеша Маликова в платье-бюстье со шлейфом пришла на праздник к отцу

Певец собрал друзей и близких на большом банкете в честь своего 50-летия.

Дмитрий Маликов несколько дней назад принимал поздравления с днем рождения. Певцу исполнилось 50 лет. Свой юбилей артист сначала отпраздновал в тесном семейном кругу, а потом устроил большой концерт, на котором выступила даже его бывшая возлюбленная Наталья Ветлицкая. Также именинник снялся в передаче Андрея Малахова вместе с двухлетним сыном Марком.

1 февраля Маликов певец также устроил роскошный банкет, на котором собрались его друзья и близкие. В фешенебельном отеле в Москве отметилась и его дочь Стефания Маликова. 19-летняя девушка является настоящей модницей, поэтому не упустила возможности «выгулять» новый наряд. Она устроила дефиле прямо в коридоре, продемонстрировав длинный шлейф своего платья-бюстье, которое спереди оказалось коротким.

Легкие локоны, макияж с акцентом на глаза и босоножки на шпильке дополнили вечерний образ. Стефания буквально сияла. Наряд подчеркнул хрупкую фигуру девушки, которая недавно сильно похудела. «Золушка и хрустальная туфелька», — подписала ролик она.

Поклонники восхитились ее нарядом и грацией дочки Маликова. «Вот это платье», «Впечатляет», «Куколка», «Ууу, какая фифа. В данном случае ударение на букву „и“», «Вам очень идет открытое платье», «Стефания — просто восторг! Такая красивая, игривая, утонченная», «Настоящая Золушка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, ранее Стефания призналась, что приготовила для отца нематериальный подарок. Она сделала для него презент, которым певец будет дорожить долгие годы.