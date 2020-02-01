Стильно и тепло: Брежнева продемонстрировала «функциональный» образ с пуховиком

Вера Брежнева недавно была рада тому, что около недели провела в спокойствии и без перелетов. Певице удалось немного отдохнуть с семьей, после чего она снова стала активно ездить по разным странам, выступать и сниматься в рекламных проектах. Совсем недавно артистка делилась снимками из Лондона, где ей удалось погулять в Королевском ботаническом саду и отметиться в стильном наряде с лаконичным пальто.

больше по теме Брежнева в джинсах-бойфрендах и объемном свитере отметилась в Лондоне Певица прогулялась по городу и посетила Королевский ботанический сад.

А накануне Вера снова оказалась в Италии. Это страна, в которой певица очень любит бывать. Именно там она тайно сыграла свадьбу с Константином Меладзе в 2015 году. Сейчас артистка гуляет по городу, наслаждается красивыми пейзажами и занимается скандинавской ходьбой. Примечательно, что там сейчас плюсовая температура, поэтому звезда успела примерить необычный костюм, напоминающий полиэтиленовый мусорный пакет.

Позже Брежнева переоделась в более практичный и уютный наряд. Певица отправилась на очередную прогулку в спортивном костюме цвета мокрый асфальт, коротком пуховике дымчатого оттенка и в массивных ботинках в тон. Примечательно, что она была без укладки и макияжа. Лицо девушка спрятала за солнцезащитными очками.

«Любимые оттенки белого. Самое важное в одежде для меня после цвета — удобство для поездок, а в холодное время года — чтобы было тепло. Функциональной, теплой да еще и стильной одежды немного. Но в Киеве и в Питере я нашла», — похвасталась звезда.

Поклонники оценили ее монохромный look. Многим он пришелся по вкусу. «Все шикарно», «Спокойно и функционально», «Вас в таком прикиде на улице так просто сразу и не узнать», «Цвета кайф», «Снежная королева», — прокомментировали пост певицы подписчики. К слову, Брежнева пояснила, что ее любимый цвет — слоновой кости или оливковый.