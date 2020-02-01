Ветлицкая в сверкающем платье-рубашке и лаковых сапогах предстала на сцене

Наталья Ветлицкая в ноябре прошлого года впервые дала большое интервью после возращения на Родину. Тогда она призналась, что уехала жить в Испанию только ради здоровья единственной дочери Ульяны, которой нужен был другой климат. Как оказалось, артистка никогда не мечтала о детях и появление наследницы не сделало ее счастливой. Многие сомневались, что 55-летняя певица вернется на сцену, но накануне она выступила на юбилее Дмитрия Маликова.

Перед публикой Ветлицкая предстала в сверкающем платье-рубашке винного оттенка. Наряд дополнили широкий темный ремень, подчеркнувший талию звезды 90-х, а также черные лакированные сапоги на шпильке. Певица не побоялась выкрасить локоны в розовый цвет в молодежном стиле. Яркий макияж завершил образ. Артистка исполнила свой хит «Душа», который написал Маликов на слова Игоря Аветисьянца в 1990-м году.

Поклонники восхитились Натальей. Многие отметили, что она не только молодо выглядит для своих лет, но и стильно одевается. «Она очень гармонична, на свой возраст… ничего вычурного и вульгарного», «Космическая», «Красотка, как всегда!!! Приятно смотреть!», «Харизма это главное в артистке и женщине», «Как всегда классная. Молодец!», — прокомментировали снимки и видео пользователи Сети.

Напомним, что у Ветлицкой был роман с Маликовым. Ранее певица поведала, что они были влюблены друг в друга по молодости. По словам артистки, она была темпераментной особой, поэтому они ссорились очень страстно. «Я же один раз действительно дала ему по башке каблуком. Это правда, что говорят. Такая я была огненная», — вспоминала звезда. Однако теперь она дружит с Дмитрием. Наталья с радостью выступила на его концерте в Crocus City Hall.