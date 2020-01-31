Звездный стиль

Модный бунт по-королевски: Кейт Миддлтон вышла в свет в обтягивающих брюках

По мнению экспертов, герцогиня Кембриджская тоже хочет больше свободы по примеру Меган Маркл.

Модный бунт по-королевски: Кейт Миддлтон вышла в свет в обтягивающих брюках
Кейт Миддлтон. Фото: Globallookpress

После отъезда Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, Кейт Миддлтон работает без остановки, чтобы компенсировать отсутствие второй королевской пары. В день памяти жертвам Холокоста герцогиня побывала на торжественных мероприятиях, а также встретилась с выжившими в концентрационных лагерях и сделала их трогательные портреты. Всего через несколько дней жена принца Уильяма приехала с визитом в дошкольное учреждение Стокуэлл-Гарденс, чтобы поиграть с детьми и пообщаться с сотрудниками.

Поклонники королевской семьи отметили, что для встречи с детьми Кейт выбрала довольно расслабленный наряд. Мама троих детей приехала в узких обтягивающих брюках скинни, которые дополнила белым свитером и классическим пальто цвета морской волны. Модные эксперты отметили стройные и длинные ноги Миддлтон и смелость в выборе наряда. Возможно, своеобразный модный бунт происходит на фоне отказа от королевских полномочий принца Гарри и Меган Маркл, считает издание TheSun. Уехав из Букингемского дворца, герцогиня Сассекская может вновь заниматься актерской деятельностью и носить ультрамодные наряды. Кейт, по-прежнему, связанной обязательствами и строгим протоколом, тоже хочется больше свободы. Хотя бы в выборе одежды.

К слову, недавно рассказывали, как с Кейт Миддлтон произошел небольшой модный конфуз. При посещении детской больницы, порыв ветра взметнул короткую юбку герцогини, заставив ее рассмеяться и быстро схватить подол.

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Модный бунт по-королевски: Кейт Миддлтон вышла в свет в обтягивающих брюках
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