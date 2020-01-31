Звездный стиль

Расслабленность и небрежность: Брежнева в Лондоне отметилась в модных джинсах-бойфрендах

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева объяснила, почему этот предмет женского гардероба пользуется такой популярностью.

Расслабленность и небрежность: Брежнева в Лондоне отметилась в модных джинсах-бойфрендах
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева вслед за Алиной Загитовой поддержала моду на джинсы-бойфренды. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась отчетными снимками, отправившись на прогулку в Лондоне. В кадре возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе позировала в молочном свитере пастельного оттенка, пальто той же цветовой палитры и практичных кроссовках.

В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала тренд на выбранный Брежневой фасон джинс.

«Джинсы-бойфренды в моде были, есть и будут — пока актуальна тенденция смешения мужского и женского в едином образе. Эта мужская модель джинс, адаптированна под женскую фигуру. Они не просто в тренде, с ними носят вещи в любом стиле от пляжных до классических», — утверждает имиджмейкер.

При этом стилист объяснила, почему именно этот фасон так популярен у представительниц прекрасного пола. По словам Тимиряевой, джинсы-бойфренды придают образу некоторую расслабленность за счет свободного кроя и закатанных штанин. А легка небрежность в моде уже не первый сезон.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева (Фото: Instagram.com/ververa)

Как бы парадоксально это не звучало, но в таких джинсах можно появиться практически на любом мероприятии и даже на светском рауте, если конкретный дресс-код не прописан организаторами.

«При выборе этих джинс важно обратить внимание на посадку, они должны сидеть идеально. Комплектуя этот предмет женского гардероба с классической одеждой, нужно поддержать свободу легкой небрежностью в прическе или нюдовым макияжем, чтобы образ сложился», — экспертно резюмировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии.

Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» — по направлению Имиджелогия. Преподаватель имиджелогии. Кроме того, обучалась в Институте репутационных технологий «Арт & Имидж». В качестве своей сферы деятельности указывает: консультацию на уровне персонального имидж-стилиста, составление стилистической презентации, разбор и анализ гардероба, а также шопинг сопровождение.

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Расслабленность и небрежность: Брежнева в Лондоне отметилась в модных джинсах-бойфрендах
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