Стильно и комфортно: Орбакайте, Утяшева и другие звезды выбрали спортивные костюмы

В повседневной жизни хочется иметь вещи, в которых чувствуешь себя уютно, но при этом и выглядишь стильно. Портал Teleprogramma.pro узнал, какие спортивные костюмы можно носить не только дома.

Женщинам хочется всегда выглядеть безупречно и привлекательно, но 24 часа в сутки и 7 дней в неделю носить каблуки и платья просто неудобно и глупо. В современном мире все чаще люди выбирают комфортный стиль одежды, поэтому, к примеру, снова актуальны стали поясные сумки. Также все чаще звезды отдают предпочтение и спортивным костюмам, как в повседневной жизни, так и во время поездок или перелетов.

Стилист Мария Корабель специально для портала Teleprogramma.pro рассказала о последних трендах в мире моды. «Брюки палаццо, шорты бермуды, джинсы-бойфренды, а может быть, клёш от бедра? Что же выбрать из этого многообразия вариантов современной девушки, чтобы чувствовать себя комфортно и в то же время стильно?

Здесь как раз на помощь нам приходит спортивный костюм, который на сегодняшний день является не только одеждой для занятия спортом, но и с легкостью вписывается в базовый гардероб девушки, ведущей активный образ жизни. Вот почему многие дизайнеры предлагают нам разные модели спортивных костюмов», — отметила эксперт.

Рассмотрим на примере звезд, какие фасоны в моде

Певица Ханна не так давно стала мамой, поэтому для нее очень важно чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня. При этом в 29 лет хочется выглядеть стильно, а она еще и медийная личность, на которую ориентируются многие девушки. По этой причине артистка отдала предпочтение плюшевому спортивному костюму белого цвета. Такой же носит ее муж Пашу.

«Популярная певица Ханна и ее избранник отдали предпочтение спортивным костюмом белого цвета, который всегда очень выигрышно подчёркивает ухоженную и слегка загорелую кожу. А плюшевая ткань придает образу ощущение мягкости, нежности, уюта и теплоты. К такому материалу очень приятно прикасаться, что в общем-то пара влюблённых и делает на фото», — высказалась Корабель.

Так же любит стиль Family Look Ляйсан Утяшева. Со своим мужем Павлом Волей в отпуске они не раз представали в ярких спортивных костюмах.

Телеведущая выбирает как летние варианты нарядов с шортами, так и зимние с длинной штаниной. Спортивные костюмы обычно подходят и мужчинам, и женщинам, что пара и демонстрирует.

«А вот Анна Седакова делает акцент на цвете костюма. Её выбор пал на яркий салатовый оттенок. И это не случайно! Ведь яркие цвета в спортивной и повседневной одежде так популярны на сегодняшний день. Такой образ явно порадует модниц. Ведь девушка в подобном костюме точно не останется без внимания. Стоит также отметить что у Анны очень популярный крой костюма оверсайз, который не сковывает движения и придает образу расслабленное настроение», — отметила Корабель.

К слову, у Седоковой есть несколько костюмов на разные случаи жизни. Так, недавно она предстала в наряде бежевого цвета с принтом, что выглядело дерзко и необычно.

Любит яркие цвета и Рита Дакота. Выпускница «Фабрики звезд» предпочитает спортивный стиль одежды, поэтому увидеть ее в платье можно только на светских раутах, а в обычной жизни певица предстает в спортивном стиле.

Зимой Рита тоже носит такие наряды, утепляясь пуховой жилеткой. Она подбирает их под цвет костюма, так как монохром набирает популярность с каждым годом.

Анастасия Каменских, которая сочеталась браком с Потапом в 2019 году, активно занимается спортом. Она также много путешествует, поэтому регулярно предстает в соответствующим этому виде. Певица предпочитает худи и толстовки оверсайз.

«У Ольги Бузовой собралось сразу несколько модных трендов в одном костюме — это и олимпийка на молнии, и яркие вставки, а также надпись, которая расположена на штанине брюк. И все вместе это смотрится ярко и в то же время гармонично, и что самое главное — удобно», — рассказала Корабель.

Добавим, что необычные образы любит и Кристина Орбакайте. В ее гардеробе есть черный костюм с цветочным принтом. Проводя время в США, певица часто гуляет в подобных нарядах, дополняя их яркой обувью.

«Ещё большим плюсом спортивного костюма является то, что его необязательно носить комплектом. Он также хорошо смотрится и по отдельности, как и в данном случае на Ани Лорак мы видим ультрамодный худи — это объемная толстовка с капюшоном и боковыми карманами „кенгуру“. Худи отлично сочетается с джинсами, лосинами, велосипедками и даже юбками определённого кроя», — поделилась Корабель.

Советы эксперта

Для наших читателей Марина Корабель собрала все главные тренды в спортивном стиле.

«Это комфортный и приятный к телу материал (плюш, велюр, флис, хлопок), свободный крой, надписи, логотипы или даже лозунги, яркие вставки, вышивки, олимпийки (лёгкие куртки на молнии со стойкой), худи — толстовка с боковыми карманами, брюки», — отметила эксперт.

Также стилист подчеркнула, что не стоит забывать про джоггеры — это те же спортивные штаны, только зауженные снизу: они перетянуты резинкой или имеют манжеты, как у толстовки.

«Что касаемо цветовой палитры, сейчас в моде как яркие костюмы, так и синие, зелёные, оранжевые, красные, так и приглушённые глубокие оттенки: оливковый, горчичный, хаки. Ну и, конечно, не забываем про базовые цвета: белый, серый, чёрный и коричневый. С ними всегда легко комбинировать весь образ в целом», — рассказала Марина

«Не бойтесь выделяться и шагать в ногу со временем, а самое главное — будьте собой!» — подчеркнула она.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, где проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт- Петербурге, который и по сей день успешно работает. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.

Марина работает с такими дизайнерами, как Blumarin, Игорь Гуляев, Ася Когель, Полина Раудсон, и др. Свою красоту ей доверяют такие звёзды, как Юлиана Караулова, певица Нюша, телеведущая Алла Михеева, телеведущая Марианна Максимовских, солистка группы Iowa, и многие другие известные персоны.