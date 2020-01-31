Звездный стиль

«Женственно и утонченно»: стилист посоветовала Орловой сменить лодочки на замшевые босоножки

Бьютимейкер Марина Корабель прокомментировала образ экс-солистки группы «Блестящие» в синем мини-платье.

«Женственно и утонченно»: стилист посоветовала Орловой сменить лодочки на замшевые босоножки
Ольга Орлова (Фото: Globallookpress.com)

42-летняя Ольга Орлова поделилась закулисным снимком со съемок «Дома-2». Перед объективом фотокамеры экс-солистка группы «Блестящие» предстала в облегающем мини-платье. В беседе с поклонниками знаменитость уточнила, что Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2020 года — им стал классический синий. Именно этой гамме отдала предпочтение ведущая телестройки.

В интервью Teleprogramma.pro бьютимейкер-стилист Марина Корабель прокомментировала образ близкой подруги ныне покойной Жанны Фриске. Эксперт в сфере моды уточнила, что певица выбрала наряд, который выигрышно подчеркивает изящность ее фигуры.

Бархатное платье вновь невероятно популярно и является выбором многих модниц и знаменитостей. Такой наряд не требует лишних украшательств, так как материал сам по себе очень самодостаточен. А любой цвет будет смотреться более ярким и насыщенным из-за великолепной фактуры, отметила стилист.

Оценивая образ экс-солистки группы «Блестящие», бьютимейкер порекомендовала артистке добавить немного небрежности и объема в прическе. По мнению Корабель, в данном случае подошли бы естественные волны с боковым пробором на одну сторону.

«Что касаемо макияжа все прекрасно. Мне нравится деликатный акцент на глазах, ухоженная кожа, бежевая оттенок помады, который очень идет Ольге и отлично сочетается с синим цветом платья», — отметила стилист.

Кроме того, эксперт в сфере моды уточнила, что яркий чистый холодный оттенок успокаивает, придает уверенности, создает ощущение безопасности и доверия. Его легко сочетать со всеми цветами особенно актуально и благородно он смотрится в сочетание с коричневым.

«В целом образ Ольги получился женственным и утонченным. Единственное можно заменить классические лодочки на более современную модель обуви. Например, на замшевые или бархатные босоножки на платформе — они и ноги визуально вытянут и придадут образу легкости», — экспертно резюмировала бьютимейкер.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и сервиса, как преподаватель парикмахерского искусства. Кроме того, проходила обучение в Российском государственном социальном университете, по направлению коуч-консультант.

В сфере индустрии красоты работает уже более пятнадцать лет. Сотрудничает с такими дизайнерами как: Blumarin, Игорь Гуляев, Ася Когель, Полина Раудсон и многими другими. Свою красоту ей доверяют такие звезды как: Юлиана Караулова, певица Нюша, телеведущая Алла Михеева, Леонид Сарафанов и Олеся Новикова.

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«Женственно и утонченно»: стилист посоветовала Орловой сменить лодочки на замшевые босоножки
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