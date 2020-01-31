«Обволакивает нежностью»: Летучая подчеркнула фигуру пудровым платьем из шелка

41-летняя Елена Летучая приняла участие в новой импровизированной фотосессии. На личной страничке в Instagram возлюбленная предпринимателя Юрия Анашенкова поделилась понравившимся ей кадром. Знаменитость подчеркнула фигуру пудровым платьем нежно-розового пастельного оттенка. Образ модели дополнили остроносые балетки на плоской подошве. Позируя перед объективом фотокамеры, экс-ведущая шоу «Ревизорро» сделала акцент на длине ног.

«Обожаю шелк, обволакивающий своей нежностью и женственностью», — отметила Летучая.

Ранее на съемочной площадке программы «Вечерний Ургант» на Первом канале знаменитость рассказала о своих новых проектах. Помимо того, Елена выступает в качестве телеведущей, она также занимается выпуском собственной линии одежды. Еще в октябре на Неделе моды в Москве возлюбленная Юрия Анашенкова презентовала новую коллекцию.

В интервью Ивану Урганту светская львица призналась, что к идее создавать авторские наряды ее привело то обстоятельство, что она часто сталкивалась с отсутствием в бутиках комфортных и практичных вещей из базового гардероба, в частности футболок и боди. Кроме того, Елена занимается выпуском лаконичных платьев и юбок.