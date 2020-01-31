«Мои любимые»: Нетребко в глянцевом пуховике прогулялась с Эйвазовым по Мюнхену

После уикенда на горнолыжном курорте в Австрии, где Нетребко отдыхала вместе с Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго, Анна отметилась на прогулке по Мюнхену.

На личной страничке в Instagram оперная певица опубликовала отчетные снимки, позировав в кадре в белом глянцевом пуховике с меховым воротником и солнцезащитных очках в крупной пластиковой оправе персикового оттенка. Компанию возлюбленной составил азербайджанский певец.

больше по теме «Горнопляжники»: Нетребко в Австрии облачилась в куртку с лимонным капюшоном Оперная дива проводит январские каникулы в компании мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго.

«Какое солнышко в Мюнхене», — отметила Анна.

Примечательно, что свежие снимки артистки не оставила без внимания и абхазская исполнительница, народная артистка России 50-летняя Хибла Герзмава. Оперная певица уже давно дружит с Нетребко и ее семьей.

«Мои любимые», — обратилась к супругам Герзмава.

К слову, в январе после новогодних каникул Анна вместе с мужем посетила одну из вечеринок в Москве. Среди приглашенных гостей также были замечены Максим Галкин, Лайма Вайкуле и Яна Чурикова. На танцполе Нетребко позировала в компании Леонида Ярмольника. Актер позволил себе поцеловать оперную диву в щеку, сделав ей комплимент. По словам Ярмольника, он восхищен талантом и красивым тембром Анны.