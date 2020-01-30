Ирина Шейк в необычном жакете с глубоким декольте украсила обложку глянца

Ирина Шейк за время новогодних каникул набралась сил. Модель насладилась компанией друзей и лучами солнца на Коста-Рике. После этого девушка феерично выступила на Неделе высокой моды в Париже. От походки русской красавицы сложно было оторвать взгляд. Также модель успела сняться в модной фотосессии для британского Vogue. На обложке она предстала в смелом образе.

34-летняя Ирина позировала в костюме с необычным двубортным жакетом. Глубокое декольте позволило девушке продемонстрировать красивую грудь без бюстгальтера. Модный look дополнила бежево-черная широкополая шляпа оригинального кроя. Нежный макияж в натуральных тонах подчеркнул черты лица модели. Эффектности образу добавил латексный чокер, который украсил шею звезды.

Шейк рассказала, что по утрам выпивает стакан воды с лимонным соком, а также протирает лицо кубиками льда. Также модель занимается спортом. Физические упражнения она предпочитает выполнять по-утрам. Добавим, что в интервью изданию знаменитость впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером и призналась, что ей некомфортно в своем теле. Ирина, как оказалось, давно считает, что должна была родиться мальчиком.

Добавим, что сейчас у девушки в Нью-Йорке гостит ее мама Ольга. Папарацци удалось заснять модель во время прогулки с дочкой и родительницей. К слову, даже повседневные образы брюнетки выглядит очень стильно. Поклонники восхищаются вкусом Шейк.