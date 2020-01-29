Брежнева в джинсах-бойфрендах и объемном свитере отметилась в Лондоне

Вера Брежнева в прошлом году стала ближе к миру моды. Певица подружилась с моделью Еленой Перминовой. Она стала чаще посещать модные показы и даже сама продефилировала на подиуме. Недавно артистка порадовала поклонников, выпустив свою линейку косметики. Ранее она рассказала, что не любит покупать много одежды и независима от брендов. «Я хочу быть собой», — поясняла певица.

Очень часто Вера носит джинсы и худи, а также легинсы и толстовки. Новый повседневный образ артистка продемонстрировала в Лондоне, куда приехала ради съемок. Девушка прогулялась по улицам города и посетила Королевский ботанический сад. Брежнева была облачена в джинсы-бойфренды и объемный свитер. Поверх она накинула длинное пальто цвета слоновой кости с поясом.

«Погода и Lovely-mood, люди, с которыми познакомилась, друзья, с которыми встретилась — просто влюбили меня в этот город! Солнце радовало, хоть и было холодно сниматься на улице», — призналась певица.

Поклонникам понравился лаконичный образ знаменитости. Они восхитились красотой Веры. «Верочка Викторовна, вы богиня», «Верочка, безупречно выглядите», «Как можно быть такой офигенной?! Просто огооонь!», «Как всегда, свежа и прекрасна», «Классные джинсы и пальто тоже», «Крутой лук», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно певица вступила в диалог с хейтерами. Она ответила тем, кто назвал ее мужа «папиком», а дочку — «страшненькой».