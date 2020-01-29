Муцениеце в мини-платье свободного кроя пришла на премьеру «Содержанок»

Агата Муцениеце живет в браке с Павлом Прилучным. У них подрастают двое детей: семилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия. Звезда сериала «Мажор» не скрывает, что хочет еще детей, но его супруга пока решила сосредоточиться на карьере. Недавно Агата стала соведущей шоу «Голос. Дети». Поклонники отметили, что девушка постройнела и похорошела. Похоже, что год она решила начать с ряда светских раутов.

На днях Муцениеце посетила премьеру второго сезона сериала «Содержанки», первую часть которого снимал режиссер Константин Богомолов. Она появилась на мероприятие в одиночестве. Актриса выглядела стильно в черном мини-платье свободного кроя с декором в виде свисающих белых бусинок. Полупрозрачная ткань придала образу пикантности, но Агата все же выдержала строгость благодаря темным колготкам и туфлям на шпильке.

Нюдовый макияж с акцентом на глазах и зачесанные назад волосы дополнили образ. Поклонники вновь поразились тому, как выглядит жена Прилучного. Они одарили девушку комплиментами. «Агата, вы очень круто выглядите», «Агата, выглядите просто бомбически! Вам очень идёт это платье!», «Агата, вы становитесь с каждым днем все краше и краше», «Агата, платье стало одним из любимых в твоих образах», «Платье очень красивое! Так вам идёт!» — прокомментировали фото подписчики.

К слову, ранее в точно таком же платье блистала дочь Дмитрия Маликова Стефания. В 2018 году в наряде с бусинками, только кремового цвета, она появилась на премии «Человек года». Позже девушка отметилась и в черном варианте этого платья уже на отдыхе с отцом. Похоже, что у Муцениеце сошелся вкус с 19-летней Стешей.