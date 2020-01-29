Звездный стиль

Кто круче: Мороз и Собчак щегольнули декольте на премьере «Содержанок-2»

Взгляды гостей мероприятия были прикованы совсем не к глазам звезд.

Кто круче: Мороз и Собчак щегольнули декольте на премьере «Содержанок-2»
Дарья Мороз. Фото: Михаил Фролов. КП.

В Москве состоялась светская премьера второй части «Содержанок». Сериал станет доступен к просмотру с 30 января на платформе Start. Создатели картины обещают непредсказуемую развязку.  «Паззл сложится», — говорят они.

В прошлом сезоне режиссером нашумевшей картины выступил Константин Богомолов, в этот раз он стал соавтором сценария. А его нынешняя жена (Ксения Собчак) и бывшая (Дарья Мороз) померились декольте на премьере.

Дарья Мороз. Фото
Дарья Мороз. Фото: Михаил Фролов. КП.

Актриса появилась на презентации в летящем женственном платье в горох с глубоким вырезом на груди. А светская львица – в кожаном платье-халате из-под которого выглядывала кружевная сорочка. Как пишет КП, девушки устроили что-то вроде фэшн-соревнования, в котором приз за смелость можно было бы отдать Дарье Мороз.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото; Михаил Фролов. КП

Напомним, ранее мы писали о рецензии на новый сериал Божены Рынска. Она не рекомендовала его к просмотру, заметив, что «Богомолов нюх потерял».

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Дарья МорозКонстантин БогомоловКсения СобчакСодержанки
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Кто круче: Мороз и Собчак щегольнули декольте на премьере «Содержанок-2»
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