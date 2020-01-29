Звездный стиль

40-летняя Подкаминская в дерзком мини похвасталась стройными ногами

Звезда «Кухни», похоже, отлично знает о своих достоинствах.

40-летняя Подкаминская в дерзком мини похвасталась стройными ногами
Елена Подкаминская. Фото: Global look press.

Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» Елена Подкаминская в свои 40 лет выглядит, как юная девочка и не имеет ни грамма лишнего веса. Последнее фото из личного блога звезды немало взволновало ее поклонников.

На снимке актриса предстала в черном платье мини с обнаженными плечами. Ноги Подкаминской украшали изящные босоножки.

«Не только волка кормят ноги, меня мои тоже пока не подводили. Но если контракт не подписан – у них отпуск. В общем, посижу сегодня просто красиво в Инстаграм», — написала она.

Отметим, что Елена не только любимая многими актриса и красивая женщина, но и мама двоих детей. У нее прекрасные дочери от разных браков – Полина и Ева, первой наследнице 10 лет, второй – 2,5 года.  В фильмографии звезды – 51 картина.

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Елена ПодкаминскаяЗвездный стильмода и стильПодкаминская новости
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40-летняя Подкаминская в дерзком мини похвасталась стройными ногами
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