«Тренд»: Ксения Бородина похвастала плюшевой шубой из овечьей шерсти

Ксения Бородина уже давно стала для своих поклонников иконой стиля. Они постоянно интересуются у телеведущей о последних модных тенденциях. Когда девушка выходит на связь с подписчиками, то у нее просят советов не только касательно личной жизни, но и имиджа. К слову, недавно звезда телестройки показала свой худший образ. Она до сих пор не понимает, почему слушал стилистов в молодости и носила порой несуразные наряды и прически.

В последнее время Бородина полюбила плюшевые пальто и шубы «Тедди». Она ранее отметилась в таком наряде кремового цвета, а теперь приобрела еще и белую эко-шубу из овечьей шерсти. Телеведущая не удержалась и покрасовалась перед зеркалом. «Наконец пришла моя шубка из натуральной овечьей шерсти, просто бомба. Стильная, красивая и очень тёплая. Эко изделие — тренд на ближайшие несколько лет точно», — отметила звезда.

К слову, ранее в плюшевых шубах отметились Анна Нетребко и певица Алсу. Стилист Глеб Хан рассказывал, что подобные вещи очень удобные, но их нужно уметь правильно носить. Когда один из пользователей Сети упрекнул Бородину, что шуба ей велика, то она не стала молчать. «В облипку шубы не носят», — заверила девушка. Остальным подписчикам понравилась обновка телеведущей.

«Суперская шубка, тебе всё идёт», «Если бы у меня была такая кайфовая шуба, я б даже не обиделась, если бы меня овцой обозвали», «Как приятно смотреть на женщину, которая нравится сама себе», «Классная шубка», «Класс! У меня такая же черная», — прокомментировали пост поклонники.