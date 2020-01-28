Звездный стиль

Вдова Круга подчеркнула пышную фигуру кожаным платьем кремового цвета

Ирина Круг предстала в женственном образе, напросившись на комплименты.

Вдова Круга подчеркнула пышную фигуру кожаным платьем кремового цвета
Ирина Круг. фото: globallookpress.com/

Ирина Круг около 17 лет назад стала вдовой. Ее мужа Михаила Круга, известного шансонье, убили в собственном доме. Тогда его сыну было чуть больше месяца. О последнем разговоре с супругом и о том, каким вырос его сын, Ирина рассказывала на передаче «Судьба человека». А в прошлом году в ее семье произошло радостное событие. Она выдала замуж свою дочь от первого брака — Марину. Стоит отметить, что теперь вдова артиста стала больше гастролировать, так как ее старшие наследники стали совсем самостоятельными.

К слову, в свои 43 года Ирина может похвастаться подтянутой фигурой и ухоженным лицом. Она любит подчеркивать пышные формы элегантными нарядами. Так, пару месяцев назад певица выступила в Кремле в платье с откровенным декольте. Тогда поклонники поразились тому, как выглядит вдова Круга. А накануне женщина поделилась снимком с очередного концерта. Она предстала в необычном платье российского дизайнера Игоря Чапурина.

Ирина позировала в кожаном наряде с объемными рукавами. Платье подчеркнуло изгибы тела артистки. А кремовый цвет будто слился с ее кожей. Длинные сережки и алая помада завершили сценический образ. Звезда будто напросилась на комплименты. Поклонники, к слову, пришли в восторг от ее наряда. «Ирина Викторовна, вы прекрасны», «Идеальная во всем!», «Королева», «Ну что тут скажешь — хороша!», «Сногсшибательная!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что вдова Круга посещает тренажерный зал и делает зарядку по утрам, чтобы оставаться в форме. После смерти Михаила она спустя четыре года снова вышла замуж. Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Сергеем Белоусовым. В 2013 году Ирина родила от него сына Андрея.

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Вдова Круга подчеркнула пышную фигуру кожаным платьем кремового цвета
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