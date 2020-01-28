«В стиле буржуазный шик»: стилист оценила кружевной костюм Барановской

Юлия Барановская недавно вернулась с детьми из отпуска. На этот раз она совершила большое путешествие по Южной Америке. Поклонники успели соскучиться по бывшей жене Андрея Аршавина, но она сразу окунулась с головой в работу. Накануне девушка поделилась кадрами со съемок нового выпуска «Модного приговора», где она выступает экспертом. Телеведущая предстала в неожиданном образе.

Барановская любит экспериментировать с имиджем. В 2019 году она не раз представала со светлыми волосами и примеряла дерзкие наряды. А на этот раз телеведущая выбрала синий кружевной костюм в бельевом стиле. Со стороны наряд можно было принять за домашний комплект. Но благодаря высокому хвосту, крупным сережкам и туфлям-лодочкам золотого цвета Юлия выглядела стильно.

К слову, девушка оделась в одной тематике с ведущим Александром Васильевым, который позировала в удлиненном золотистом пиджаке с узором. Поклонник обрадовались возращению Барановской и восхитились ее образом. «Слава Богу! Вы вернулись», «Какие стильные», «Шикарный костюм и вам очень подходит», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила наряд звезды стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Юлии Барановской в ретро стиле. Ретро стиль рулит! Он просто ворвался в моду 2020. Модели одежды в ретро стиле представили почти все крупные бренды. Так что образ модный, хотя постановочный. Он в едином стиле и ритме с Александром Васильевым. Посмотрите как они гармонично смотрятся вместе. Однако образ абсолютно носибельный и модный. Он целостный, поддержан прической. Брючный костюм из панбархата в стиле буржуазный шик не перегружен, лаконично завершен атласным поясом, завязанным на бант. Бант один из самых модных декоров в моде 2020, в любых его интерпретациях», — высказался эксперт.

«Гармонию и целостность поддерживают вырез на жакете и острый нос туфель. Топ и туфли мы видим в едином цвете и абсолютно в едином ритме формы треугольника. Это те детали, которые создают гармонию. В этом образе учтена и модная тенденция совмещения несовместимого в виде туфель в блеске расплавленного золота, смотрятся жестко и лаконично, будто бы из металла. Еще один модный тренд, акцент на талии. Так что образ продуман до мелочей. Но добавлю от себя. Чтобы адаптировать этот лук для повседневной жизни, лучше его разобрать и миксовать с элементами повседневной одежды», — отметила Лариса.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.