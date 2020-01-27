«Белый лебедь»: Стеша Маликова в белом мини-платье с перьями восхитила свою маму

Стеша Маликова давно интересуется модой. 19-летняя дочь Дмитрия Маликова недавно рассказала, что феноменально похудела благодаря популярной диете. Свою фигуру девушка теперь подчеркивает женственными платьями. Неудивительно, что недавно у наследницы артиста появился ухажер, который любит творчество Сергея Есенина. Сама юная особа утверждает, что ей пока рано думать о замужестве.

Похоже, что Стеша уже с нетерпением ждет большого концерта своего папы, который пройдет 31 января в честь его юбилея. Дмитрию со дня на день стукнет 50 лет. Для такого особого случая девушка припасла роскошный наряд. На новом видео она позирует в гримерной в белоснежном мини-платье со стразами и перьями. Она радостно прыгает у зеркала, но видно, что на спине наряд пришлось заколоть, так как он ей великоват.

Кадры сделала мама Стефании Елена, которая выглядит не намного старше дочери. «Белый лебедь», — восхитилась она своей наследницей. Сама женщина предстала в черном брючном костюме. Она решила тоже покрасоваться на камеру. Дочь Маликова хотела сказать теплые слова об отце, но растерялась. Мама посоветовала ей все сказать лично Дмитрию при встрече.

Поклонники восхитились красотой девушки и ее мамы. Они вновь отметили, что Стеша очень похожа на обоих родителей. «Мама классная», «Очень красивое платье», «Миниатюрная красавица», «Мамина радость! Тот случай, когда прелестное яблочко от прекрасной яблони недалеко укатилось», «Очень красивая! Такая нежная и настоящая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно в семье Маликова уже был праздник. Его сыну Марку исполнилось два года.