Звездный стиль

«Белый лебедь»: Стеша Маликова в белом мини-платье с перьями восхитила свою маму

Девушка готовится к концерту своего отца в честь юбилея.

«Белый лебедь»: Стеша Маликова в белом мини-платье с перьями восхитила свою маму
Семья Маликовых. фото: instagram.com/steshamalikova/

Стеша Маликова давно интересуется модой. 19-летняя дочь Дмитрия Маликова недавно рассказала, что феноменально похудела благодаря популярной диете. Свою фигуру девушка теперь подчеркивает женственными платьями. Неудивительно, что недавно у наследницы артиста появился ухажер, который любит творчество Сергея Есенина. Сама юная особа утверждает, что ей пока рано думать о замужестве.

Похоже, что Стеша уже с нетерпением ждет большого концерта своего папы, который пройдет 31 января в честь его юбилея. Дмитрию со дня на день стукнет 50 лет. Для такого особого случая девушка припасла роскошный наряд. На новом видео она позирует в гримерной в белоснежном мини-платье со стразами и перьями. Она радостно прыгает у зеркала, но видно, что на спине наряд пришлось заколоть, так как он ей великоват.

Кадры сделала мама Стефании Елена, которая выглядит не намного старше дочери. «Белый лебедь», — восхитилась она своей наследницей. Сама женщина предстала в черном брючном костюме. Она решила тоже покрасоваться на камеру. Дочь Маликова хотела сказать теплые слова об отце, но растерялась. Мама посоветовала ей все сказать лично Дмитрию при встрече.

Поклонники восхитились красотой девушки и ее мамы. Они вновь отметили, что Стеша очень похожа на обоих родителей. «Мама классная», «Очень красивое платье», «Миниатюрная красавица», «Мамина радость! Тот случай, когда прелестное яблочко от прекрасной яблони недалеко укатилось», «Очень красивая! Такая нежная и настоящая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно в семье Маликова уже был праздник. Его сыну Марку исполнилось два года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детизвездные семьиЗвездный стильмода и стильСтефания МаликоваСтеша Маликова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Белый лебедь»: Стеша Маликова в белом мини-платье с перьями восхитила свою маму
Интересно?
Поделись с друзьями: