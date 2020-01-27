Приянка Чопра сверкнула грудью в платье с откровенным декольте и шлейфом

Накануне состоялась церемония награждения премией «Грэмми». Многие ждали наступления этого дня. Однако большинство наград забрала юная певица Билли Айлиш, которая стала триумфатором мероприятия. А вот битву за лучший наряд устроили другие девушки. Ариана Гранде отличилась, появившись на ковровой дорожке в образе Золушки. Пышное серое платье сделало из певицы принцессу.

Привлекла к себе немало внимания и Приянка Чопра. Индийская актриса еще на своей свадьбе в 2018 году поразила всех не только роскошным нарядом, но и очень длинной фатой. Похоже, что этого ей было мало. На премию она пришла в белом платье в восточном стиле, очень похожем на свадебное. Наряд с декольте до пупка оголил грудь девушки, а вот причудливые рукава с бахромой и длинный шлейф придали образу изысканности.

Примечательно, что Чопра пришла со своим мужем Ником Джонасом. Он в костюме шоколадного оттенка повсюду сопровождал супругу. К слову, на вечеринке перед премией артистка предстала в более сдержанном образе. Она тогда предпочла шелковое платье с открытыми плечами.

Специально для портала Teleprogramma.pro оценила ее провокационное платье эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.

«Образ роскошный, но далек от идеала. Платье в восточном стиле, расшитое бусинами из слоновой кости, смотрится как элегантная кольчуга. Крой платья скрывает красивые изгибы тела девушки. Её платье для гала-концерта накануне вручения премии было более элегантным и притягательным. Глубокое декольте не в лучшем свете приоткрывает грудь. Платье добавило объема девушке даже в тех местах, где его нет. При этом исказив красивую форму груди», — высказалась она.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.