«Роскошно и помпезно»: Арианна Гранде в объемном платье восхитила стилиста

Минувшим вечером в Лос-Анджелесе прошла долгожданная церемония награждения премией «Грэмми». На ковровой дорожке, уже по традиции, звезда блистала в своих лучших нарядах. Некоторые начинали готовиться к мероприятию за несколько месяцев. Приянка Чопра сделала акцент на женственность. Она пришла в откровенном платье с декольте до пупка, а вот Ариана Гранде предпочла сказочный образ.

Американская артистка предстала на красной дорожке в объемном и очень пышном сером платье без бретелек. Девушка со стороны выглядела как пушистое облачко. Образ она дополнила длинными перчатками, неброским макияжем, а волосы певица собрала в хвост. 26-летняя Ариана произвела фурор на мероприятии. Ее наряд от Giambattista Valli поразил всех гостей церемонии. К слову, девушка пришла не одна, а со своими родителями Джоан Гранде и Эдвардом Бутером.

Поклонники привыкли к тому, что Гранде всегда носит мини и ботфорты, поэтому новый образ их покорил. А специально для портала Teleprogramma.pro. ее наряд оценила Ольга Трофимова, профессиональный имидж-стилист.

«Очень красивый образ получился у Арианы благодаря многослойной юбке из фатина. Совершенно невероятный эффект! Как Золушка, пришла она на „Грэмми“ в этот раз. Я думаю, что ее наряд был самым великолепным с точки зрения подачи образа. Потому что не каждая девушка может подчеркнуть достоинства своей фигуры, а именно таким объемным пышным платьем. А здесь еще такой серый дымчатый цвет, который подчеркнул молодость ее кожи. Прическа, убранная вверх, такая минималистическая, урегулировала данный образ. Все настолько умеренно и лаконично и в то же время роскошно и помпезно. Совершенная Золушка в современном прочтении», — высказалась стилист.

К слову, позже Гранде в тот же вечер сменила одно платье принцессы на другое. Она не стала изменять выбранной цветовой гамме, но поиграла с фактурой. Певица примерила шелковый топ с сияющим ожерельем, структурированную юбку и элегантные длинные перчатки — к этому выходу звезды тоже невозможно придраться.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.