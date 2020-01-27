В кокошнике и с русой косой: Пегова в платье с вышивкой подчеркнула декольте

41-летняя Ирина Пегова играет в спектакле «Конек-Горбунок» по сказке Петра Ершова в МХТ им. Чехова. На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим селфи, позировав за кулисами сцены.

В кадре экс-возлюбленная Дмитрия Орлова предстала в кокошнике и с накладной русой косой. Костюмеры подобрали для артистки белое платье с цветочной вышивкой. Примечательно, что за счет фасона сценического наряда Пегова на фото подчеркнула зону декольте.

В одном из недавних интервью Ирина призналась, что еще будучи маленькой девочкой она мечтала стать певицей. Пегова росла в музыкальной семье. И по праздникам, когда все гости рассаживались за большой стол, их дом обычно наполнялся песнями, кто-то мог сыграть на гармошке или балалайке.

Позже у будущей актрисы появились свои эстрадные кумиры: София Ротару и Алла Пугачева. А уже в 90-х Пегова слушала Эдит Пиаф, группу «Мираж» и даже « Ласковый май».

Поступив в театральный, Ирина, как большинство ее сокурсниц не грезила мечтами о том, что она будет играть романтических героинь. По словам знаменитости, еще в самом начале творческого пути ей хотелось стать характерной артисткой. И так как на курсе больше ни у кого не было такой фактуры, ее отнесли к разряду «девушка из народа», делилась воспоминаниями Пегова.