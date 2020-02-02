Халява, приди: как экономят знаменитости, активно пользующиеся «звездным бартером»

Вы не поверите, но даже звезды из списка Forbes тоже любят халяву. Оно и понятно: почему бы и не воспользоваться бесплатными услугами стилистов или домработниц, не пополнить на безвозмездной основе гардероб или холодильник?

«Телепрограмма» решила узнать, сколько экономят знаменитости, активно пользующиеся так называемым звездным бартером.

Отдых — 3 млн руб.

Вот такую кругленькую сумму сэкономила на январском семейном путешествии на Мальдивы Ксения Собчак. Билеты в бизнес-класс самолета она приобрела самостоятельно, а вот проживание и услуги фешенебельного отеля получила по бартеру. Взамен она сделала пять публикаций в Инстаграме со ссылками на страницу отеля — разумеется, публикации были наполнены восторженными впечатлениями от роскошного отдыха.

Учитывая, что средняя цена за коммерческую публикацию в Инстаграме у Собчак составляет полмиллиона рублей, то с отелем она расплатилась сполна, ведь две недели отдыха семье из трех человек в этой гостинице стоят три миллиона рублей.

Конечно, туристический бартер не ограничивается одними Мальдивами. Самое популярное бартерное направление у звезд – Турция. Отели завлекают туристов рассказами о шикарном отдыхе у них самой разношерстной артистической тусовки: от Игоря Верника и Екатерины Климовой до Эвелины Бледанс и Анфисы Чеховой.

Роды и лечение — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Рождение детей звезды доверяют чаще всего двум звездным клиникам в Москве и Подмосковье. Специалисты и оборудование там шикарные, цены впечатляющие, а работа с артистами налажена. Звезды обязаны после рождения малыша сделать публикацию в Инстаграме с указанием аккаунта клиники, кроме того, они упоминают лечебное учреждение в интервью глянцевым журналам. За все это они получают существенную скидку — от полумиллиона до миллиона рублей. Из последних рожениц, использовавших подобную схему, можно отметить Марию Порошину и Сашу Савельеву.

Что касается других медицинских услуг, то здесь чаще всего звезды получают скидки не более 50%. Если речь идет о реабилитационном лечении после травмы, то реклама в соцсетях может окупать весь набор услуг, как, к примеру, было у экс-супруга Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова.

больше по теме Мария Порошина подчеркнула осиную талию А-силуэтным платьем Мать пятерых детей находится в отличной форме.

Услуги — от 30 тыс. до 500 тыс. руб.

Дана Борисова и Ксения Бородина регулярно благодарят в Инстаграме клининговые компании, которые делают уборку в их квартирах. Интересно, что один рекламный пост у Бородиной в Инстаграме стоит полмиллиона, а VIP-уборка квартиры — примерно 10 тысяч рублей. То есть, похвалив определенную компанию за хорошую работу один раз, Ксения обеспечивает себя бесплатной уборкой на несколько месяцев вперед.

Что касается других услуг, то Анна Семенович и Оксана Федорова регулярно отмечают в Инстаграме стилистов, Лиза Боярская — компании по организации детских праздников, Мария Миронова хвалит компанию по световому оформлению дома… Разброс услуг и цен здесь очень разнообразный.

Одежда и драгоценности — от 20 тыс. руб. за наряд

Яна Рудковская говорит, что практически не покупает вещи своему младшему сыну, 7-летнему Александру Плющенко — бренды сами присылают вещи из новых коллекций ребенку в подарок. Взамен они получают либо фото Саши в Инстаграме с отметкой бренда, либо фото в СМИ, когда звездный ребенок выходит на светское мероприятие в обновке. Так же эта схема работает и со взрослыми звездами. Единственный пост в Инстаграме Паулины Андреевой после свадьбы с Федором Бондарчуком был со свадебным платьем и отметкой бренда, который его сшил, и об этом тут же написали чуть ли не все СМИ страны. Говорят, что у Ольги Бузовой целые чемоданы с одеждой от интернет-магазинов и различных брендов, которые она получает в обмен на рекламу.

Актрисы выгуливают не только бартерные платья на красных дорожках фестивалей, но и бриллианты. Вот только наряды звездам дарят, а драгоценности приходится возвращать. Причем бриллианты ювелирные бренды дают на выход лишь звездам с безупречной репутацией, не замешанным в скандалах и не замеченным в ток-шоу с семейными разборками. Поэтому, например, Виталина Цымбалюк-Романовская, за которой тянется скандальный шлейф после развода с Арменом Джигарханяном, получает бесплатно лишь букеты. Из последних ярких «бриллиантовых» выходов стоит отметить Анну Михалкову, блеснувшую стильными драгоценностями на премьере фильма «Давай разведемся!».

Вообще стоит отметить, что селебрити по бартеру получают самые разные вещи: от детских колясок (такую, например, получила звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова) до картин (их дарили Любови Толкалиной) и даже тортов на день рождения (вкусняшка досталась хоккеисту Евгению Малкину).