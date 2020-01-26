Тепло и уютно: 37-летняя Водянова в Париже ходит по дому в вязаных носках

Российская супермодель отдает предпочтение универсальной и комфортной одежде на каждый день.

37-летняя Наталья Водянова вне съемок и участия в модных показах и дефиле отдает предпочтение комфортной и универсальной одежде на каждый день. И самое главное для модели, это уют. По этой причине в своем парижском доме во Франции возлюбленная бизнесмена Антуана Арно ходит в теплых вязаных шерстяных носках. Свой образ многодетная модель дополнила принтованным платьем свободного кроя, оставив белокурые локоны распущенными.

«Дом там, где мой кот!! Желаю всем таких же замечательных уикендов!» — отметила Наталья, обращаясь к своим верным почитателям.

В кадре Водянова позировала, сидя на диване фисташкового оттенка на фоне вазы с икебаной. При этом в кадр попал домашний питомец Наташи, короткошерстный кот. В недавнем интервью модель призналась, что сама ведет домашнее хозяйства и даже готовит для близких домашние блюда. Разумеется, в тех случаях, когда возлюбленная Антуана Арно проводит вечера с семьей.

У манекенщицы есть трое старших детей от британского аристократа Джастина Портмана: 18-летний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор. В союзе с французским предпринимателем Антуаном Арно на свет появились младшие сыновья: Максим, ему пять лет и Роман, ему три года.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в вязаных носках по бывшей даче Примадонны отечественного шоу-бизнеса зимой ходит невестка Аллы Борисовны. 22-летняя Алена Краснова в домашней обстановке отдает предпочтение удобной и не сковывающей движения одежде в стиле спорт-шик.