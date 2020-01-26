Звездный стиль

70-летняя Пугачева дважды вышла в свет в одном и том же фисташковом жакете

Примадонна отечественного шоу-бизнеса сходила на ужин с Александром Буйновым.

70-летняя Пугачева дважды вышла в свет в одном и том же фисташковом жакете
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

70-летняя Алла Борисовна дважды появлялась на публике в одном и том же фисташковом жакете. Напомним, что в подборе дизайнерской одежды и консультации, связанной с появлением новых тенденций, Примадонне отечественного шоу-бизнеса всегда готов помочь модельер Алишер, которого многие знают как личного стилиста Пугачевой.

Певица старается не отставать от моды. Так, в гардеробе Аллы Борисовны появились брюки-дудочки, актуальные джинсы-скинни и облегающие фигуру платья. Напомним, что на премьере фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» Примадонна отечественной эстрады позировала на красной дорожке кинотеатра «Октябрь» в гордом одиночестве. Ее супруг, шоумен Максим Галкин, из-за съемок сразу двух передач в «Останкино» успел подъехать только к банкету.

Певица Алла Пугачева
Примадонна на премьере фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» в кинотеатре «Октябрь» (Фото: Globallookpress.com)

Перед объективами фотокамер 70-летняя Пугачева предстала в трендовом монохромном платье до пят и фисташковом жакете. Его же певица накинула поверх белой блузки, отправившись на ужин с Александром Буйновым.

Певица Алла Пугачева с Буйновым
На вечеринке с Александром Буйновым певица появилась в том же фисташковым жакете (Фото: Instagram.com/alla_orfey)

«Ух ты! Классно вам!» — отреагировал на свежий снимок артистки Игорь Николаев, который вместе с Юлией Проскуряковой и четырехлетней дочкой Вероникой проводит январские каникулы в Майами.

Из-за поездки в США 60-летний композитор пропустил вечеринку в одном из столичных ресторанов, на которой присутствовала Примадонна. Сама Алла Борисовна уточнила, что свой уикенд она посвятила празднованию Китайского Нового года.

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70-летняя Пугачева дважды вышла в свет в одном и том же фисташковом жакете
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