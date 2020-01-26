70-летняя Пугачева дважды вышла в свет в одном и том же фисташковом жакете

70-летняя Алла Борисовна дважды появлялась на публике в одном и том же фисташковом жакете. Напомним, что в подборе дизайнерской одежды и консультации, связанной с появлением новых тенденций, Примадонне отечественного шоу-бизнеса всегда готов помочь модельер Алишер, которого многие знают как личного стилиста Пугачевой.

Певица старается не отставать от моды. Так, в гардеробе Аллы Борисовны появились брюки-дудочки, актуальные джинсы-скинни и облегающие фигуру платья. Напомним, что на премьере фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» Примадонна отечественной эстрады позировала на красной дорожке кинотеатра «Октябрь» в гордом одиночестве. Ее супруг, шоумен Максим Галкин, из-за съемок сразу двух передач в «Останкино» успел подъехать только к банкету.

Перед объективами фотокамер 70-летняя Пугачева предстала в трендовом монохромном платье до пят и фисташковом жакете. Его же певица накинула поверх белой блузки, отправившись на ужин с Александром Буйновым.

«Ух ты! Классно вам!» — отреагировал на свежий снимок артистки Игорь Николаев, который вместе с Юлией Проскуряковой и четырехлетней дочкой Вероникой проводит январские каникулы в Майами.

Из-за поездки в США 60-летний композитор пропустил вечеринку в одном из столичных ресторанов, на которой присутствовала Примадонна. Сама Алла Борисовна уточнила, что свой уикенд она посвятила празднованию Китайского Нового года.