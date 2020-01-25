Равшана Куркова устроила фотосессию в платье-комбинации с открытой спиной

Равшана Куркова не скрывает, что ей пришлось приложить усилия, чтобы после 30 лет оставаться по-прежнему красивой. Актриса всегда обладала стройной фигурой, но теперь также занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Она всегда старается выглядеть естественно, поэтому на отдыхе чаще всего отказывается от макияжа. Ко всему прочему, у девушки хорошие гены.

Почти весь январь Равшана провела на Бали. Там она занималась йогой и время от времени устраивала фотосессии. Актриса успела отметиться в мини-платье и в шляпе, а вот фото в бикини она публиковать не стала. Отпуск знаменитости подходит к концу, поэтому она решила порадовать поклонников чарующими снимками с побережья. На них девушка позирует в черном платье-комбинации с открытой спиной и разрезом от бедра.

Наряд выгодно подчеркнул хрупкую фигуру Курковой, а собранные в небрежную прическу локоны дополнили романтичный образ. «Ирония — это вид „такта“.. Это наше тактичное чувство пропорции при отборе форм для воплощения красоты. Красота присутствует там, где правда нашла подходящую форму», — процитировала она фразу из книги «Черный принц» Мердок Айрис.

Однако поклонники были зачарованы ее образом и снимками. Они одарили артистку комплиментами. «Божественна проста и скромна. Такая нежная и настоящая», «Боже, фото просто восхитительные. Совершенно заворожена», «Изумительная красавица», «Изящная женщина» «До чего же вы красивая, утончённая, женственная, талантливая!», — прокомментировали пост подписчики.