Звездный стиль

«Не узнать»: Нетребко в образе китайской принцессы предстала на сцене в Германии

Оперная дива поздравила поклонников с Новым годом по китайскому календарю.

«Не узнать»: Нетребко в образе китайской принцессы предстала на сцене в Германии
Анна Нетребко. фото: globallookpress.com/

Анна Нетребко провела новогодние каникулы в Нью-Йорке. Там у нее есть своя квартира. Там певица также дала несколько концертов.

Позже артистка успела побывать в Москве и родном Краснодаре, где навестила родителей и прогулялась в стильном плюшевом пальто по знакомым улицам.

Теперь оперная дива готовится к премьере постановки «Турандот» в Баварии.

На сцене и в обычной жизни Нетребко предстает в ярких образах. На этот раз она сыграет китайскую принцессу. Для этого ей сшили стильное кимоно с зеркальными вставками.

Также артистке сделали яркий макияж со стрелками и алыми губами, а также объемную прическу с заколкой. Анна не скрывает волнения даже на репетициях, так как она должна появиться перед публикой на высоте 12-этажного здания.

Оперная дива нашла время, чтобы поздравить всех с Новым годом, который сейчас отмечают в Китае, а также показала, что ей предстоит сделать во время спектакля.

«Немного пощекотать мои стальные нервы.. привет из Баварской Оперы, где мы готовим Турандот! И китайская принцесса начинает свой выход с высоты 12 этажного дома… кстати, с Китайским Новым годом!», — написала она.

фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

К слову, Нетребко призналась, что гримируется сама. Многие поклонники восхитились ее мужественности и отметили, что с трудом узнали ее в таком образе.

«Вас не узнать!», «Анна, прекрасная Турандот!», «Невероятная», «Супер красиво! Нет слов, очень очень здорово», «Какая вы красивая! И эта причёска вам идёт!», — стали писать подписчики.

Напомним, что в этот день решила отпраздновать Новый год и Алла Пугачева. Она с друзьями отправилась гулять и заглянула в китайский ресторан.

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«Не узнать»: Нетребко в образе китайской принцессы предстала на сцене в Германии
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