Нетребко в неоново-лимонных кроссовках и брюках с лампасами прогулялась по Мюнхену

В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Глеб Хан напомнил представительницам прекрасного пола о моде на неоновую палитру. Дизайнер отметил, что эта яркая гамма пользовалась популярностью еще в 80-х годах прошлого столетия.

Кислотно-желтая палитра подойдет ярким брюнеткам и эффектным блондинкам — девушкам с запоминающейся внешностью, считает модельер.

Ни для кого не секрет, что 48-летняя Анна Нетребко старается не отставать от модных тенденций. Ранее оперная певица уже появлялась на публике в актуальной плюшевой шубе. Однако на прогулку по Мюнхену возлюбленная Юсифа Эйвазова отправилась в утепленной куртке насыщенного синего оттенка.

Свой образ артистка дополнила черными брюками с лампасами, отдав предпочтение свободному крою. Не забыла Анна о стильных массивных кроссовках трендовой неоново-лимонной палитры. Этот оттенок, как утверждал Глеб Хан, идеально подходит брюнеткам со смуглой кожей.

Напомним, что ранее Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым посетила вечеринку в Москве. Среди именитых гостей на празднике были замечены: Максим Галкин, Яна Чурикова, Леонид Ярмольник, Лайма Вайкуле и многие другие. Нетребко вышла на танцпол с 65-летней латвийской исполнительницей, чем привлекла внимание Ярмольника. Актер сделал комплимент возлюбленной Юсифа Эйвазова, признавшись, что он восхищается вокалом оперной дивы.