Звездный стиль

«Легкая и невинная»: имиджмейкер нашла плюсы в купольном платье Стеши Маликовой

Эксперт в сфере моды Лариса Тимиряева прокомментировала один из праздничных образов 19-летней дочери композитора.

«Легкая и невинная»: имиджмейкер нашла плюсы в купольном платье Стеши Маликовой
Стефания Маликова с мамой Еленой Маликовой (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

Стефания Маликова отметилась на детской вечеринке по случаю дня рождения младшего брата Марка. Сыну композитора и его супруги Елены исполнилось два годика. Наследница музыканта уточнила, что накануне праздника, она лично украсила дом воздушными шарами и цветами. Кроме того, девушка составила плей-лист, в который вошли самые любимые песни именинника. Среди них оказались и композиции из советского мультфильма «Зима в Простоквашино».

Для домашней вечеринки 19-летняя Стефания примерила платье бэби-долл с пышными рукавами. В интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала наряд дочери Дмитрия Маликова, похвалив девушку за то, что она не прогадала с выбором стиля для детского праздника.

Благодаря платью образ Стефании получился нежным, в стиле наивной романтики. Длинные светлые локоны девушка собрала в два пучка, разделив волосы на прямой пробор. Дочка Елены и Дмитрия продумала свой стиль до мелочей. От платья до прически — все в тренде, говорит эксперт в сфере моды.

Певец Дмитрий Маликов с супругой Еленой, дочкой Стефанией и сыном Марком
Дмитрий Маликов с супругой Еленой, дочкой Стефанией и сыном Марком (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

«Образ нежный и гармоничный, даже кукольный. Стиль платья, в частности, фасон и воздушность делает его наивным. На руку играет и нежный цветочный принт. Тренд на объемные рукава не потерял своей актуальности, он вошел в топ-10 главных трендов нового 2020 года. Наряд полностью соответствует персональному стилю Стефании. Легкая и невинная — этот образ идеально подходит мероприятию, на котором она присутствует», — добавила Тимиряева, говоря о плюсах выбранного Стешей платья.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.
Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия». Преподаватель имиджелогии в Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

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«Легкая и невинная»: имиджмейкер нашла плюсы в купольном платье Стеши Маликовой
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