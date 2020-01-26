Это женственно и стильно: Навка, Собчак и другие звезды выбрали плетеные шляпы

Спасение от холодной зимы - отпуск в теплых краях. Поэтому именно сейчас и зарождаются летние тренды.

Не так давно мы выяснили, какие широкополые шляпы популярны среди знаменитых девушек, но в таком головном уборе удобно позировать на фотосессии, а не на пляже во время отдыха. На этот раз портал Teleprogramma.pro узнал, как стать самой модной на пляже в отпуске. Купальник можно дополнить головным убором. Он способен кардинально изменить образ. Лариса Тимиряева, имидж-стилист, рассказала о главных трендах 2020 года.

«Самым востребованным и самым модным пляжным головным убором остается плетеная шляпа с широкими полями. Особым шиком считается широкополая шляпа из натуральной соломки с необработанным краем. Ею можно украсить любой пляжный образ», — сразу отметила эксперт. Эту и другие модные тенденции сейчас рассмотрим на примере звезд.

После новогодних праздников знаменитости рванули в теплые края. Одни облюбовали Мальдивы, другие – Бали, а третьи решили понежиться на солнце в Таиланде. Ксения Собчак предпочла первый вариант. Бывшая жена Максима Виторгана, светская львица, телеведущая и бизнесвумен с тенденциями в мире моды на «ты». Неудивительно, что она позировала на отдыхе в плетеной соломенной шляпе с необработанным краем, который в этом году на пике популярности.

Не отстает от нее и певица Глюкоза. Девушки даже устроили совместную фотосессию на побережье. Артистка предстала в более фактурной шляпе с аккуратными краями.

«А какое яркое и одновременно мягкое сочетание этой шляпы цвета натуральной соломки с красным цветом. Посмотрите пляжный образ Анастасии Волочковой. Надев купальник и палантин красного цвета модного оттенка „языки пламени“, весь образ смотрится как языки пламени, но он не выглядит агрессивно. Бежевый цвет шляпки успокаивает красный, не мешая ему выглядеть ярко. Настя выглядит красиво и позитивно. Вот что значит правильно подобранный аксессуар, особенно это относится к головному убору. Он первым обращает на себя внимание», — отметила стилист Лариса Тимиряева.

Равшана Куркова обладает утонченным чувством стиля. Эта хрупкая актриса умеет подать себя женственно и элегантно. На отдыхе она носит легкие мини-платья, которые сочетает с шляпками. На этот раз она взяла с собой соломенный головной убор, украшенный белой лентой.

«Не менее популярна соломенная шляпка канотье, украшенная лентой и бантами, введенная в моду еще Коко Шанель. Она более лаконичная и строгая. Наденешь такую соломенную шляпку с пляжным образом, и образ леди на отдыхе тебе обеспечен», — рассказала Тимиряева.

Ирина Дубцова в отпуске носит яркие наряды, а шляпа — неотъемлемая часть ее образа. На этот раз она взяла с собой головной убор с небольшими полями и броской ленточкой.

Взяла певица с собой и широкополую шляпу, покрашенную в темный оттенок. На девушке она смотрелась очень эффектно, но не стоит в ней купаться. От этого вещь может испортиться.

Татьяна Навка даже на отдыхе устраивает себе тренировки, но когда она отдыхает, то всегда позирует в красивых образах. На этот раз она предстала в трендовом купальнике с принтом и аккуратной шляпке с лентой.

«Такая шляпка будет гармонично смотреться с легкими, воздушными платьями и сарафанами, под стать самой шляпке», — добавила стилист. Именно так поступила Ксения Собчак, облачившись в легкое платье с открытой спиной.

Советы эксперта

Лариса Тимиряева поведала, на какие еще головные уборы следует обратить внимание в 2020 году.

«Любительницам спортивного стиля подойдут бейсболки и козырьки. Они также в тренде не первый сезон. В моде козырьки как плетеные, так и пластиковые. Чтобы верно определиться, какой козырек выбрать, отталкивайтесь от обуви и сумки. Если сумка пластиковая или обувь с прозрачными пластиковыми вставками, то лучше выбрать пластик. Если же сумка и обувь плетеные или с бахромой, ближе к натуральному стилю или стилю Бохо, то однозначно подойдет плетеный козырек. Аксессуарная группа в образе должна быть в едином стиле, тогда гармония и стиль обеспечены. Образ никогда не будет распадаться на детали», — поделилась стилист.

«Одним из самых экзотичных, но очень модным головным убором для пляжного отдыха является тюрбан. Его совсем не обязательно покупать, можно соорудить из платка или шарфа. Этот головной убор добавит оригинальности любому пляжному образу и заставит обратить на вас внимание. А если добавить к образу объемные серьги, то получится бомба», — добавила эксперт.

«Пляжную моду из сезона в сезон формируют и организовывают круизные коллекции. Следите за ними, просматривайте, вдохновляйтесь и будьте в тренде», — пожелала Лариса нашим читателям.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия».