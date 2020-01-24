Сестра Билана вслед за Устиньей Малининой отметилась в модном плюшевом пальто

В одном из недавних интервью младшая сестра Билана подметила, что считает Диму крутым артистом. По словам Анны, ей еще предстоит пройти тот тернистый путь, который в свое время преодолел ее брат.

Девушка не скрывает: ей нравится то состояние, благодаря которому она с головой погружается в творческий процесс. И если у юной исполнительницы возникает какой-то вопрос, ей всегда удается найти на него ответ с помощью подсказок и компетентных советов старших.

«Он авторитет для меня, безусловно, прислушиваюсь к нему постоянно. Но он меня не критикует, нет», — отметила Анна в интервью «СтарХиту», говоря о Диме Билане.

Помимо того, что сестра музыканта увлекается вокалом и работает над созданием новых треков, она также находит время и на участие в импровизированных фотосессиях. Девушка старается не отставать от модных тенденций.

Так, певица обновила свой гардероб модным пальто «Тедди». Анна вслед за Устиньей Малининой примерила актуальный образ. Девушка отдала предпочтение трендовой небесно-голубой пастельной палитре. В объективе фотокамеры Белан предстала в плюшевом пальто и черной кепке с козырьком.

«Не могу решить: я милая или крутая?!» — обратилась к подписчикам Анна.

В отличие от младшей сестры Димы Билана, дочка Эммы Малининой отдала предпочтение горчичной цветовой палитре, дополнив образ алой кепкой с лаковым козырьком. Как и ее отец, народный артист России Александр Малинин, 19-летняя Устинья увлекается музыкой и вокалом. Девушка уже выступала на сцене, спев в дуэте со старшим братом Никитой Малининым.