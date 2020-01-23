Звездный стиль

«Весьма кокетливо со спины»: Узерли покорила красную дорожку полупрозрачным платьем

На доминиканском кинофестивале звезда «Великолепного века» предстала в белом платье с глубоким декольте.

«Весьма кокетливо со спины»: Узерли покорила красную дорожку полупрозрачным платьем
Мерьем Узерли. Фото Global look press.

Мерьем Узерли стала одной из самых долгожданных звезд доминиканского кинофестиваля. Как оказалось, актрису обожают не только в Турции и России. Именно в Доминиканской Республике она получила звание «Лучшая международная киноактриса». Жители острова с восторгом приветствовали звезду.

На красных ковровых дорожках мероприятия звезда представала в разных нарядах, однако один запомнился особенно – белое полупрозрачное платье с глубоким декольте, очень напоминающее свадебное. Звезда с удовольствием позировала в нем перед фотографами, демонстрируя свои достоинства.

«Очень оригинальное платье. Весьма кокетливо и эротично со спины. Создает хороший акцент на грудь. И ей есть, что показать!» — восторженно прокомментировала наряд Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю для Teleprogramma.pro.

Между тем, эксперт заметила, что в нем фигура актрисы не раскрывается полностью. Завышенная талия несколько прячет ее изящество.

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«Весьма кокетливо со спины»: Узерли покорила красную дорожку полупрозрачным платьем
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