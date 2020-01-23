«Силуэтная вещица»: Водянова очаровала стилиста флористичным образом

Однажды Филипп Киркоров выразил глубокое отвращение по поводу розовой кофточки журналистки Ирины Ароян, заявив, что не желает видеть ее. Но интересно, что бы он сказал, если бы заметил Наталью Водянову в розовой кофточке на парижской Неделе моды?
Кстати, этот нежный комплект создала российский модельер Ульяна Сергеенко. Кроме Водяновой, ее наряды примерили Орнелла Мути, Бейонсе и Дита фон Тиз.
«Прекрасный образ. Флористичный сюжет верхней части сразу привлекает к себе внимание. Очень красивая прическа, понравилась модель юбки с разрезами и завышенной талией. Силуэтная вещица. Но к этому образу абсолютно не идут сапоги-чулки, особенно черного цвета.
Конечно, Наталья постаралась связать черный цвет сапог с черной сумочкой, но все-таки серые сапоги или цвета «пыльная роза» под одежду смотрелись бы здесь лучше. Наряд бы выглядел нежнее и играл бы совсем иными красками, в более весенней гамме», — прокомментировала образ Натальи Водяновой порталу Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.
Справка Teleprogramma.pro
Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы свыше 10 лет.