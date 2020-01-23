Звездный стиль

Дочь Синди Кроуфорд предстала на Неделе моды в Париже в пляжном платье невесты

18-летняя модель Кайя Гербер унаследовала красоту своей знаменитой матери.

Дочь Синди Кроуфорд предстала на Неделе моды в Париже в пляжном платье невесты
Кайя Гербер. Фото Global look press.

Модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, очаровала многих зрителей парижской Недели моды. 18-летняя девушка предстала на показе Givenchy в образе невесты. Платье было настолько необычным, а модель столь обворожительна, что обсуждения не утихали после ее ухода с подиума долгое время.

Кайя надела легкое кружевное платье с открытыми плечами. Однако одна деталь сделала этот наряд весьма необычным — вокруг девушки было сооружено что-то вроде арки.

«Кружево актуально в этом сезоне. Невеста, безусловно, подиумная. Если рассматривать образ помимо подиума, я бы этот наряд отнесла к разряду «пляжная мода для невесты». Такой наряд будет хорош для фотосессии», — рассказала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Ранее мы писали о неоднозначном наряде Орнеллы Мути на парижской Неделе моды. Актриса надела трендовое платье и сделала высокую прическу, в целом образ укоротил ей визуально ноги.

Ольга Трофимова. Фото
Ольга Трофимова. Фото из личного архива героя публикации

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы свыше 10 лет.

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Кайя ГерберНеделя высокой модыНеделя моды в ПарижеСинди Кроуфорд
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Дочь Синди Кроуфорд предстала на Неделе моды в Париже в пляжном платье невесты
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