«Ноги кажутся короткими»: Орнелла Мути предстала на Неделе моды в блестящем платье-халате

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила свои модели на показе парижской Недели моды. В числе звездных манекенщиц оказалась 64-летняя Орнелла Мути. Звезда отлично выглядела для своих лет и уверенно держалась на подиуме.

Актриса примерила золотое платье-халат с такими же перчатками и серебристые туфли-лодочки. Голову Мути украсили прической-улеем в духе 50-х. Однако, по мнению имидж-стилиста Ольги Трофимовой, уложенные таким образом волосы не совсем подходят к наряду актрисы.

«Я бы волосы уложила в высокую влажную прическу, зачесав их назад. С учетом строгого воротника платья такой образ играл бы по-другому. Немного не поняла, зачем здесь перчатки, они не согласуются с туфлями. Кроме того, золотое платье не сочетается с серебристой обувью. В целом верх образа перегружен, а ноги кажутся короткими», — рассказала Teleprogramma.pro эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы свыше 10 лет.