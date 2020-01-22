Как Меган Маркл: Дженнифер Лопес вышла в свет в кожаной юбке

50-летняя певица и актриса также надела свитшот с лицом Барбры Стрейзанд.

Актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в Инстаграм кадры с фотосессии в центре Нью-Йорка. Знаменитость показала поклонникам два наряда. На одном из них Лопес одета в юбку из экокожи вишневого цвета и темный свитшот с лицом Барбры Стрейзанд. Для второго кадра артистка надела красное кожаное пальто с замшевыми вставками и ярко-голубой шарф.

Первый образ оценила сама Барбра Стрейзанд, написав, что ей нравится свое лицо на одежде Лопес. На что Джей Ло ответила, что считает Стрейзанд своим кумиром.

Модный наряд напомнил некоторым поклонникам стиль Меган Маркл. Герцогиня Сассекская неоднократно появлялась на публике в узких юбках из экокожи разных цветов. В бордовой юбке жена принца Гарри побывала в Виндзорском дворце. На другом приеме Меган вышла в свет в узкой юбке-карандаш зеленого цвета.

Кстати, в подобных кожаных юбках также были замечены Шарлиз Терон и Приянка Чопра.

Ранее мы сообщали, как Дженнифер Лопес продемонстрировала прекрасную фигуру. Звезда опубликовала в Инстаграм фото, где она одета в красные лосины и короткий топ. Некоторые подписчики даже засомневались, что актрисе действительно 50 лет.

2019 год стал успешным и счастливым для Джей Ло. Она обручилась с возлюбленным бейсболистом Алексом Родригесом, провела успешный гастрольный тур, записала несколько новых треков, снялась в трех фильмах и получила несколько значимых премий.