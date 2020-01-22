Звездный стиль

Стилист назвала образ Решетовой с шортами и сумкой-почтальонкой «ультрамодным»

Модель даже повседневные образы выбирает со вкусом.

Стилист назвала образ Решетовой с шортами и сумкой-почтальонкой «ультрамодным»
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Тимати увез свою возлюбленную Анастасию Решетову ближе к морю, в Латинскую Америку. Там пара отдыхает уже несколько недель с трехмесячным сыном Ратмиром. Пока артист занимается серфингом, его избранница загорает, купается и, конечно, нянчится с ребенком. После родов ей не сразу удалось прийти в форму. Лишь спустя месяц она вернулась к занятиям спортом.

Однако на снимках в купальнике тело Решетовой выглядит подтянутым. Пока она носит специальный топ, так как ее бюст стал очень большим. На днях во время прогулки девушка отметилась в джинсовых мини-шортах и камуфляжной футболке. Образ она дополнила несколькими сумками. На ремешках висело несколько маленьких сумок, а в руках она держала поясную сумку. Наряд подчеркнул стройные ноги Анастасии.

«Красивая и счастливая», — восхитилась коллега Тимати певица Назима.

Поклонники тоже одарили модель комплиментами и отметили, что у нее очень стильный look. А портал Teleprogramma.pro решил узнать мнения имидж-стилиста Ларисы Тимиряевой.

«Образ повседневный, но яркий и позитивный. Ультрамодным его делает сумка-почтальонка. Это один из самых трендовых аксессуаров, предстоящего весенне-летнего сезона 2020, который представили почти все крупные бренды в Париже на модном показе. Единственное, что лишнее, это поясная сумка в руках. Модный тренд более одной сумки в образе предполагает одну из сумок маленьких размеров, больше напоминающих украшение, нежели сумку. Сумки-почтальонки было бы достаточно», — высказалась эксперт.

«По цветовому комбинированию в портретной зоне претензий нет. Яркий желтый круг поддержал и подчеркнул легкий загар. Пример того, как повседневный образ сделать модным и позитивным», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

 Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению имиджелогия.

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Анастасия РешетоваЗвездный стильмода и стильРазбор стилиста
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Стилист назвала образ Решетовой с шортами и сумкой-почтальонкой «ультрамодным»
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