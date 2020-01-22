Лопырева в шортах и блузке с узорами отметилась на красной дорожке

Виктория Лопырева в прошлом году много путешествовала. Даже появление маленького сына Марка Лео не заставило ее сидеть дома. Модель регулярно совершает поездки по работе. Но после того, как девушка оформила отношения с Игорем Булатовым, она редко покидает Россию. Праздники она отметила на родине. А накануне блондинка вышла в свет. Она посетила премьерный показ фильма «Марафон желаний».

Комедия повествует о жизни обычной девушки, которая мечтает посетить Париж, выйти замуж и наконец-то закрыть кредит. В главных ролях снялись Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев. Многие уже считают, что картина станет конкурентом «Холопа».

На красной дорожке появилось много звезд. Лопыревой удалось выделиться, так как она оделась не по погоде. Модель предстала в черных мини-шортах и блузке с узорами. Она сбалансировала образ темными колготками с рисунком. Неброский макияж и нежные локоны завершили образ.

Другие гости премьеры предпочли более сдержанные образы. Аглая Тарасова облачилась в пиджак оверсайз, а Оксана Акиньшина надела джинсы и клетчатый жакет. В чем пришли остальные знаменитости и узнать, как прошла премьера, можно в репортаже Teleprogramma.pro.