Звездный стиль

«Хорошенькая»: Лера Кудрявцева в платье с цветочным принтом восхитила Валерию

Телеведущая вернулась к работе после новогодних каникул.

«Хорошенькая»: Лера Кудрявцева в платье с цветочным принтом восхитила Валерию
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева перед Новым годом оказалась в больнице. Как призналась сама телеведущая, ей пришлось перенести операцию по удалению грудных имплантов. Девушка первое время находилась под наблюдением врачей, а потом вернулась домой. Последние несколько недель она провела с семьей, отдыхая и восстанавливаясь. Но на днях ей все же пришлось вернуться к работе.

Лера уже снялась в новых впусках передач «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Зону декольте теперь телеведущая предпочитает скрывать. Под костюмы она надевает плотные блузки, а платья выбирает без вырезов. Так, на новом фото, сделанным в студии передачи, блондинка предстала в черном мини-платье с цветочным принтом. Она дополнила его сережками и элегантными туфлями.

«Хорошенькая», — восхитилась певица Валерия. Многие поклонники тоже посчитали, что телеведущая стала только краше. «А так то значительно лучше! Более стройная, изящная девушка», «Вы моложе стали выглядеть», «Вот так совсем хорошо стало, аристократично», «Хороша как никогда!», «Какое платье красивое», «А главное, ничего не изменилось, как была красотка, так и осталась», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Лера каждую свободную минуту стремиться посвящать дочке Маше. Крохе только один год, но она уже уверенно ходит и посещает развивающие занятия. Поклонники не раз отмечали, что она растет модницей, как ее мама. У девочки в гардеробе много пуховиков, шапок и ботинок.

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Звездный стильЛера Кудрявцевамода и стиль
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«Хорошенькая»: Лера Кудрявцева в платье с цветочным принтом восхитила Валерию
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