Звездный стиль

47-летняя Корикова в шифоновой накидке подчеркнула талию черным топом-бюстье

Актриса из теленовеллы «Бедная Настя» устроила фотосессию на балконе.

47-летняя Корикова в шифоновой накидке подчеркнула талию черным топом-бюстье
Елена Корикова (Фото: Globallookpress.com)

Многие поклонники помнят 47-летнюю Екатерину Корикову по исторической теленовелле «Бедная Настя». Этот сериал вышел на экраны еще в октябре 2003 года, больше шестнадцати лет назад. В ленте актриса снималась вместе с Даниилом Страховым, Ольгой Остроумовой, Антоном Макарским, Эммануилом Виторганом, Екатериной Климовой, Мариной Александровой, Петром Красиловым и многими другими.

Не так давно Елена подметила, что за семнадцать лет своей актерской карьеры она перевоплощалась как в положительных, так и отрицательных героинь — молодых и возрастных персонажей. Однако сейчас она ощутила необходимость в передышке и возможности свободно путешествовать, обустраивать свое гнездышко. А главное жить и наслаждаться жизнью.

При этом в СМИ появилась информация о том, что Корикова тайно вышла замуж. Актриса крайне редко делится подробностями личной жизни. На протяжении двух лет с 2011 года Елена строила отношения с Сергеем Астаховым. У актрисы есть взрослый 26-летний сын Арсений. Наследника Корикова воспитывала в браке с оператором Максимом Осадчим.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась отпускным фото. В кадре Елена позировала в монохромном наряде, устроив импровизированную фотосессию на балконе. Знаменитость подчеркнула тонкую талию черным топом-бюстье, накинув поверх своего одеяния полупрозрачную шифоновую накидку. Образ Кориковой дополнили солнезащитные очки в трендовой пластиковой оправе.

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Тэги:

Елена Кориковаестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильсериал "Бедная Настя"
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47-летняя Корикова в шифоновой накидке подчеркнула талию черным топом-бюстье
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