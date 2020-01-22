На пике моды: Водянова в джинсах-бойфрендах совместила в образе два тренда

Будучи мамой пятерых детей, Наталья Водянова успевает заниматься собственной карьерой, принимать участие в модных показах и дефиле, сниматься в рекламных кампаниях, не забывая и о благотворительности. После поездки в Париж, где на презентации новой коллекции женской одежды российского дизайнера Ульяны Сергеенко манекенщица повидалась с Яной Рудковской, возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно улетела в Швейцарию. На личной страничке в Instagram модель поделилась свежим отпускным снимком.

В кадре Водянова позировала в джинсах-бойфрендах из светлого денима. В одном образе Наталье удалось совместить сразу два тренда. Как уже говорила в интервью Teleprogramma.pro эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави, джинсы-бойфренды находятся на пике моды. Этот фасон примеряли экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 17-летняя Алина Загитова.

Кроме того, модель отдала предпочтение свободному свитеру актуальной лимонной палитры. Рукава кофты Водяновой украшали декоративные белые перья. В качестве обуви модель выбрала утепленные полуботинки.

У 37-летней Водяновой есть трое старших детей от британского аристократа Джастина Портмана: восемнадцатилетний Лукас, тринадцатилетняя Нева, двенадцатилетний Виктор. В отношениях с Арно модель родила двоих младших сыновей: пятилетнего Максима и трехлетнего Романа.