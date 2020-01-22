Кейт Миддлтон в винтажной английской блузе встретилась с детьми

Затем герцогиня отправится в деловое турне по стране.

После отречения от престола Меган Маркл и принца Гарри герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон приходится работать за двоих.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри пригрозили прессе судом Они требуют уважения своей частной жизни.

Недавно Кейт основала проект «Пять больших вопросов», сообщает The Sun. С ним она планирует объехать всю Англию, узнавая мнение граждан о воспитании детей. На основании полученных ответов Миддлтон планирует выстроить свою дальнейшую работу.

В начале своего турне герцогиня посетила Музей науки в Бирмингеме. Здесь ее вниманию представили интерактивный детский городок. Ей также удалось пообщаться с детьми, которые участвовали в разработке этого проекта.

Миддлтон выбрала для визита в музей стильную английскую блузу с бантом бирюзового цвета.

«Неотъемлемая часть стилей «леди-лайк» и «леди-шик», — охарактеризовала ранее такой тип блуз Эвелина Хромченко. По мнению эксперта, этот наряд создает впечатление «девочки-паиньки».

Отметим, что к заметной блузе Кейт Миддлтон подобрала нейтральные черные брюки классического кроя, сделав акцент именно на верхе своего наряда.