Звездный стиль

«Красивая»: Глюк’oZa впечатлила дерзким декольте режиссера Бадоева

Наталья Чистякова-Ионова сверкнула полуобнаженной грудью на Мальдивах.

«Красивая»: Глюк’oZa впечатлила дерзким декольте режиссера Бадоева
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Globallookpress.com)

Певица Глюк’oZa наслаждается каникулами на Мальдивах. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее отчётное селфи, комфортно расположившись на шезлонге у бассейна. Поклонники певицы не смогли оставить без внимания дерзкое декольте Наташи. Певица сверкнула полуобнаженной грудью, лишив дара речь мужскую половину подписчиков своего микроблога.

«Натали, полегче!», «Божественная дива!!», «Какая вы знойная женщина, с такой точно не замерзнешь», «Роскошная, а бюст просто мечта!!», «Ох, волшебная», — обратились к артистке ее верные почитатели.

Примечательно, что Чистякова-Ионова удостоилась комплимента и 39-летнего украинского режиссера Алана Бадоева. Продюсер по достоинству оценил фотогеничность знаменитости. Судя по комментарию мужчины, Наташа сумела впечатлить Алана дерзким декольте.

«Красивая!» — лаконично подметил Бадоев.

Певица Глюк'oZa
Наталья Чистякова-Ионова отдыхает на Мальдивах (Фото: Instagram.com/glukozamusic)

К слову, помимо того, что Глюк’oZa занимается своей певческой карьерой, она также снимается в кино. Наталья сыграла одну из главных ролей в фильме «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители» вместе с Александром Реввой.

В одном из интервью Наталья Чистякова-Ионова призналась, что ее супруг с понимаем относится к тому, что она время от времени выкладывает пляжные снимки, появляясь на площадке в бикини или мини-шортах. Артистка не скрывает: в их семье царит любовь и взаимопонимание, уверяя, что у ее избранника нет поводов для ревности.

«Я никогда не позволю себе лишнего, и он, как никто другой, это знает. Так что споров на эту тему нет», – отметила Глюк’oZa в интервью «СтарХит».

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Тэги:

Алан БадоевАлександр РевваБабушка лёгкого поведенияестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНаталья Чистякова-Ионова
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«Красивая»: Глюк’oZa впечатлила дерзким декольте режиссера Бадоева
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