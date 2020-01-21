Стилист назвала слитный купальник Татьяны Навки с принтом «очень модным»

Татьяна Навка привыкла работать не покладая рук, но после насыщенного декабря она все же отправилась в отпуск. Фигуристка отдыхает с семье на Мальдивах. Сначала она посвящала время занятиям йогой и чтению книг, а накануне к ней приехала сестра с племянницей, поэтому скучать спортсменке теперь некогда. Она уже позировала у бассейна с подросшей дочкой Надеждой, а теперь устроила фотосессию на пляже.

Королева льда демонстрировала подтянутую фигуру на побережье. Она облачилась в белый слитный купальник с цветочным принтом, который подчеркнул ее загар. Пляжный образ завершила шляпа с небольшими полями и черные солнцезащитные очки с толстой оправой. Навка продемонстрировала свою фигуру со всех сторон. Поклонники пришли в восторг не только от красоты фигуристки, но и от ее монокини.

«Очень красивый купальник», «Очень изящная», «Сногсшибательно очаровательно астрономически выглядите», «Очень красиво в этом купальнике и в этой шляпке!», «Какая вы загорелая», «Вы заслужили такую жизнь своим трудом и талантом!!!Очень рада за вас!!! Есть счастье в жизни….», — прокомментировали пост подписчики. А специально для портала Teleprogramma.pro образ оценила Ольга Трофимова, профессиональный имидж-стилист.

«Красивый купальник! Сейчас очень модны слитные купальники с различными принтами: это флористический принт, экзотический, животные принты на пике популярности. Одним из таких Татьяна себя украсила. Конечно, выгодно подчеркивает декольте и длинную ног», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.