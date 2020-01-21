«Беспроигрышный вариант»: Водянова очаровала стилиста строгим пальто А-силуэта

Наталья Водянова после помолвки с бизнесменом Антуаном Арно стала чаще появляться с ним в свете. Видно, что модель гордится мужчиной, с которым прожила 9 лет и родила ему двоих детей. Как и многих других женщин, ее также радует факт предстоящей свадьбы.

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Недавно сладкая парочка появилась на одном из светских мероприятий. Арно нежно держал свою возлюбленную за руку, а Водянова просто светилась от счастья.

«Солнце в кармане», — назвала свой снимок Наталья.

Имидж-стилист Ольга Трофимова обратила внимание, что пара постаралась подчеркнуть торжественность момента, примерив строгий темный наряд. Наталья надела пальто А-силуэта с накладными карманами, Антуан – двубортное пальто.

«Классический и беспроигрышный вариант. Стильные. Элегантные. Влюбленные», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы свыше 10 лет.