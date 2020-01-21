Звездный стиль

«Беспроигрышный вариант»: Водянова очаровала стилиста строгим пальто А-силуэта

Антуан Арно тоже предпочел классический наряд.

«Беспроигрышный вариант»: Водянова очаровала стилиста строгим пальто А-силуэта
Наталья Водянова. Фото Global look press

Наталья Водянова после помолвки с бизнесменом Антуаном Арно стала чаще появляться с ним в свете. Видно, что модель гордится мужчиной, с которым прожила 9 лет и родила ему двоих детей. Как и многих других женщин, ее также радует факт предстоящей свадьбы.

Недавно сладкая парочка появилась на одном из светских мероприятий. Арно нежно держал свою возлюбленную за руку, а Водянова просто светилась от счастья.

«Солнце в кармане», — назвала свой снимок Наталья.

Имидж-стилист Ольга Трофимова обратила внимание, что пара постаралась подчеркнуть торжественность момента, примерив строгий темный наряд. Наталья надела пальто А-силуэта с накладными карманами, Антуан – двубортное пальто.

«Классический и беспроигрышный вариант. Стильные. Элегантные. Влюбленные», — заметила эксперт.

Ольга Трофимова. Фото
Ольга Трофимова. Фото из личного архива.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы свыше 10 лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антуан АрноЗвездный стильНаталья ВодяноваНаталья Водянова и Антуан АрноНаталья Водянова фотопальто
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Беспроигрышный вариант»: Водянова очаровала стилиста строгим пальто А-силуэта
Интересно?
Поделись с друзьями: