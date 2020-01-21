Водолазка под блузку: на «Модном приговоре» показали нереально стильное сочетание

Также Эвелина Хромченко посоветовала надевать сразу две юбки.

На передаче «Модный приговор» показали любопытный леопардовый комплект, который несмотря на свой звериный характер, выглядел довольно утонченно.

Стилисты подобрали для героини шоу серую леопардовую блузу и такого же цвета юбку, одежда была прозрачной. Это сочетание могло бы выглядеть вульгарно из-за неоднозначности принта и прозрачности ткани, однако этого не произошло. Под блузу девушке предложили надеть коричневую водолазку, а под серую юбку макси еще одну юбку, но уже мини черного цвета.

Сапоги и сумочка идеально совпали по цвету с водолазкой, а нижняя юбочка – ремнем и элементами декора сумки.

«Наша героиня полностью защищена, в этой прозрачности нет ничего двусмысленного», — заметила Эвелина Хромченко.

Эксперт моды также предложила носить под длинные прозрачные юбки не только модели мини, но и юбки-карандаши.