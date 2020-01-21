Звездный стиль

Зал «Модного приговора» рыдал, когда увидел преобразившуюся гостью

Девушка пришла на передачу с опущенными плечами и потухшим взглядом, а ушла настоящей королевой.

Зал «Модного приговора» рыдал, когда увидел преобразившуюся гостью
Кадр из "Модного приговора"

На «Модный приговор» пришла преображаться 28-летняя девушка Елизавета Сергеева практически с модельными данными. При росте 170 см она весит 62 кг, ее параметры – 91-71-97. Несмотря на это, она была глубоко убеждена, что некрасива. Об этом говорили ее опущенные плечи, неуверенная походка и потухший взгляд.

Влюбившись в мужчину, она родила ему двоих детей, но он не пожелал на ней жениться, в итоге свою жизнь она посчитала законченной, а себя – никчемной. Как ни уговаривали ее ведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко в том, что она прекрасна, Лиза упорно отказывалась в это верить.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Однако работа стилистов сотворила с ней настоящее чудо, вместо серой мыши на подиум вышла настоящая королева, с уверенной походкой от бедра и расправленными плечами. Лиза стала напоминать утонченную парижанку и, похоже, прекрасно это понимала.

Трудно вспомнить за всю историю программы более потрясенную публику, зал рыдал в буквальном смысле слова, заметив это необыкновенное преображение.

«Я очень красивая, я, конечно, понравлюсь многим», — сказала она.

«Богиня, сошедшая с Олимпа! Она светится вся! У нее так давно не было улыбки на лице», — с трудом произнесла плачущая мать.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»
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Тэги:

Александр Васильевмода и стильМодный приговорПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"
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Зал «Модного приговора» рыдал, когда увидел преобразившуюся гостью
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