Зал «Модного приговора» рыдал, когда увидел преобразившуюся гостью

Девушка пришла на передачу с опущенными плечами и потухшим взглядом, а ушла настоящей королевой.

На «Модный приговор» пришла преображаться 28-летняя девушка Елизавета Сергеева практически с модельными данными. При росте 170 см она весит 62 кг, ее параметры – 91-71-97. Несмотря на это, она была глубоко убеждена, что некрасива. Об этом говорили ее опущенные плечи, неуверенная походка и потухший взгляд.

Влюбившись в мужчину, она родила ему двоих детей, но он не пожелал на ней жениться, в итоге свою жизнь она посчитала законченной, а себя – никчемной. Как ни уговаривали ее ведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко в том, что она прекрасна, Лиза упорно отказывалась в это верить.

Однако работа стилистов сотворила с ней настоящее чудо, вместо серой мыши на подиум вышла настоящая королева, с уверенной походкой от бедра и расправленными плечами. Лиза стала напоминать утонченную парижанку и, похоже, прекрасно это понимала.

Трудно вспомнить за всю историю программы более потрясенную публику, зал рыдал в буквальном смысле слова, заметив это необыкновенное преображение.